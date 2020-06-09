Замучили до смерти: На Луганщине семью подозревают в убийстве

В Северодонецке семью из трех человек подозревают в убийстве. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что женщину, ее мужа и сына подозревают в том, что они до смерти замучили своего знакомого.

«8 июня в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение 43-летней местной жительницы о том, что у нее дома умер ее 29-летний знакомый. При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили на теле мужчины телесные повреждения», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители воссоздали последние часы жизни погибшего мужчины, сняли информацию с камер видеонаблюдения, установили свидетелей, которые видели погибшего в этот день.

«В результате, собранные доказательства показали, что именно заявительница и ее ближайшие родственники причастны к совершению тяжкого преступления. Кроме того, оказалось, что семья еще и спрятала в лесу вещественные доказательства, непосредственно подтверждающие их причастность к убийству», – отметили в полиции.

Факт квалифицирован по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Проводятся необходимые процессуальные следственные и оперативные действия.