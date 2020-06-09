Появляются новые города: Глава ОГА рассказал о вспышке коронавируса на Донетчине

В Донецкой области коронавирус выявляется в тех городах, которые раньше не попадали в статистику по заболеваемости, а в Славянске количество заболевших возросло до 54 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 9 июня, на брифинге в ДонОГА.

«Статистика заболеваемости по области показывает, что на сегодня мы имеем вспышку в Славянске. Там уже зарегистрированы 54 инфицированных COVID-19. Появляются в статистике те города, где раньше заболевание не фиксировалось: Курахово, Украинск», – сказал Кириленко.

По его словам, коронавирус выявляется у людей, которые не имеют видимых признаков заболевания, то есть симптоматика вообще не проявляется.

«У людей получается позитивный тест на ПЦР-исследовании после того, как человек попадает с каким-то заболеванием, вообще не связанным с COVID-19, и сдает обязательно этот тест, и потом он оказывается позитивным», – пояснил Кириленко.

Он отметил, что к сожалению, послабление карантинных мероприятий люди восприняли как снятие карантина. Это касается Донецкой области, и в целом такая тенденция развивается по Украине.

«Потому еще раз подчеркиваю: пошаговое, поэтапное ослабление карантинных мероприятий не является снятием карантина. О снятии карантина и соответствующем документальном подтверждении этого все будут официально оповещены. Это будет размещено и на сайте облгосадминистрации, и на официальных сайтах руководства государства», – акцентировал глава ОГА.

В связи с ухудшением эпидситуации он призвал всех жителей области не пренебрегать правилами безопасности, особенно в условиях ослабления карантина.

Павел Кириленко также напомнил, что с учетом вспышки заболевания в Славянске действуют определенные ограничения по транспорту. Пассажирское транспортное сообщение из Славянска сейчас не осуществляется. По остальной территории области междугородний транспорт работает с соблюдением установленных карантинных мероприятий.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 июня в Украине коронавирусом заболели 27 856 человек (12 412 пациентов выздоровели, 810 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 235 случаев заболевания (128 человек выздоровели, летальных случаев – 6), Луганской области – 54 случая заболевания (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 718 заразившихся (выздоровели 169 человек, летальных случаев – 28). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).