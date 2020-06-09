«Не прибывайте»: В «ЛНР» не будут открывать свой КПП «Станица Луганская»

«ЛНР» не будет открывать линию разграничения 10 июня, как это планирует сделать украинская сторона. Об этом сегодня, 9 июня, заявила представитель «республики» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

«Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск (КПП) на Станице Луганской завтра работать не будет», – цитируют Кобцеву местные интернет-ресурсы.

«Республиканское» решение она пояснила тем, что открытие КПВВ «Станица Луганская» с 10 июня украинская сторона приняла в одностороннем порядке.

Кобцева напомнила, что «ЛНР» закрыла свой КПП на карантин с 23 марта.

«Коронавирус никто не отменял, и завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской. О всех мероприятиях, о всех требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской вам будет доведено дополнительно», – обратилась «переговорщица» к жителям «республики».

Напомним, 10 июня при соблюдении ряда карантинных ограничений с украинской стороны возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) и КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). КПВВ будут работать ежедневно, но по 3 часа – с 11:00 до 14:00. Приоритет на пересечение линии соприкосновения – наличие причин социально-гуманитарного характера (лечение, похороны родственников) и прохождение ВНО.