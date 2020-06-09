Не считаю для себя возможным: Асеев отказался от участия в переговорах по Донбассу

Освобожденный из «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года журналист Станислав Асеев отказался от участия в переговорах Трехсторонней контактной группы. Об этом сам Асеев сегодня, 9 июня, написал в своем Facebook.

Журналист прокомментировал переговоры в Минске. «Как известно, с нашей стороны ТКГ пополнили Денис Казанский и Сергей Гармаш. Обоих знаю достаточно долгое время: люди, в репутации которых нет никаких сомнений. По лично мне: да, мне поступало такое же предложение от господина Резникова (вице-премьер Алексей Резников, – ред.) – приобщиться к этому процессу в Минске. И да, я лично отказался, потому что не считаю для себя возможным принимать в этом участие именно в таком формате», – написал Асеев.

«Причины такого решения мы достаточно подробно и долго обсуждали с вице-премьером, но разговор был конфиденциальным, поэтому позволю себе ограничиться уже сказанным», – добавил он.

Напомним, к работе Трехсторонней контактной группы впервые в составе украинской делегации привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).