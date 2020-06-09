СБУ продолжает разоблачать сети российских интернет-агитаторов

За последние 3 месяца киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию и создавали панические настроения в обществе. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, такие агитаторы действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Жашкове, Чернигове и в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

Так, только за последнюю неделю сотрудники СБУ разоблачили 3-х интернет-агитаторов в Донецкой, Одесской области и в Чернигове.

«Они регулярно размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Также распространяли пропаганду террористических организаций "Л/ДНР" и выполняли другие задачи российских спецслужб», – отметили в пресс-центре.

Сейчас в отношении задержанных агитаторов зарегистрированы уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Всего за период действия карантинных мероприятий специалисты СБУ заблокировали более 2,7 тыс. сообществ с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 393-х интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

«Информацию о выявленных 372 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 173 человека привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КуоАП», – проинформировали в СБУ.