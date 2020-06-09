Дело MH17: В теле пилота авиалайнера найден осколок ракеты «Бука»

В телах погибших членов экипажа пассажирского Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, обнаружили осколки ракеты, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Как сообщил на возобновившихся 8 июня слушаниях по делу об авиакатастрофе прокурор Тейс Бергер, осколки были обнаружены детективами из полиции Австралии. Это подтверждает, что лайнер был сбит именно российской ракетой. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на телеканал 9news.

По словам Бергера, всего в районе взрыва собрали 370 осколков, но эксперты обратили внимание на металлические фрагменты, которые характерны для российских ракет 9М38М1 и 9М38. Один из них – в форме бабочки – был в теле командира воздушного судна, а другой – в кабине пилота.

«В телах членов экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил осколок в теле капитана экипажа», – цитирует Бергера телеканал.

Прокурор объяснил, что благодаря этому следствие смогло исключить остальные версии крушения, в том числе взрыв на борту, атаку истребителя, о чем раньше заявляли в России, и применение какой-либо другой ракеты.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.