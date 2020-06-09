Суд начал рассматривать по существу дело экс-главы «ЦИК ДНР» Романа Лягина

1 июня Шевченковский суд Киева начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего главы «ЦИК ДНР» Романа Лягина. Однако теперь слушания происходят в закрытом режиме. Об рассказал адвокат фонда «Изоляция» Владимир Ефименко, передает «Радио Свобода».

Фонд «Изоляция» (до 2014 года работавший в Донецке на территории бывшего завода) требовал признать организацию в качестве потерпевший стороны, т.к. Лягин обвиняется в том числе в причастности к созданию на базе «Изоляции» тюрьмы «МГБ ДНР», где в Донецке незаконно удерживают и пытают людей. Но суд в этом требовании отказал.

1 июня Фонд не попал на судебное заседание, поскольку, по мнению суда, не является участником процесса.

«Закрытый режим рассмотрения дела предполагает присутствие только сторон дела. Это сторона обвинения – прокурор, и сторона защиты – непосредственно Лягин и его адвокат, другие лица не допускаются в зал судебных заседаний… Естественно, на данный момент у нас нет информации, какое решение принял суд», – пояснил Ефименко.

Он рассказал, что подготовительное заседание было растянуто практически на 16 месяцев. За этот период изменился состав суда.

«Обвинительный акт военной прокуратуры, которая на тот момент еще действовала, был направлен против Лягина в суд в ноябре 2018 года. По сути, до июля 2019 года не было ни одного судебного заседания… В дальнейшем неоднократно откладывались судебные заседания по разным незначительным причинам. После этого предыдущий состав суда, через год рассмотрения дела, неожиданно пришел к мысли, что это дело неподсудно Шевченковскому суду. Они обратились в Верховный Суд, чтобы изменили территориальную юрисдикцию суда, и дело отправили куда-то в Донецкую область. В этом Верховный Суд, кстати, отказал им и вернул дело обратно именно в Киев, в Шевченковский суд для дальнейшего рассмотрения. После этого двое судей внезапно вспомнили о наличии оснований для самоотвода, из-за родственников на оккупированной территории Донецкой области. Хотя эти же основания были еще в 2018 году», – детализировал адвокат.

Напомним, что Роман Лягин – один из лидеров «русской весны» в Донецкой области. Как глава «ЦИК ДНР» является организатором «референдума» 11 мая 2014 года. С 16 мая по 26 сентября 2014 года Лягин был «министром труда и социальной политики ДНР», затем снова возглавил «ЦИК ДНР». В апреле 2016 года из-за разногласий с руководством «республики», критикой «главы ДНР» Александра Захарченко и «главы народного совета» Дениса Пушилина его отправили в отставку. Тогда же Лягина задержали силовики «ДНР» и бросили «на подвал». После освобождения он срочно выехал в Россию. Несколько лет проживал в аннексированном Крыму.

В июне 2019 году Лягина задержали на подконтрольной Украине территории и арестовали. В сентябре он начал давать показания в рамках уголовных производств, сделка со следствием ему не предлагалась. 19 ноября обвинительный акт в отношении Лягина передан в суд. Судебное слушание в Шевченковском районном суде Киева идет с декабря 2019 года. 4 мая на очередном заседании суда было принято решение о проведении дальнейших слушаний в закрытом режиме.

Каким образом Лягин оказался на подконтрольной части Украины, правоохранительные органы до сих пор не раскрывают.

Лягину инкриминируется государственная измена и статьи УК, связанные с нарушением территориальной целостности Украины и создании террористической организации. Но четкий список обвинений пока тоже не озвучивают.