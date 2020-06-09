Глава Донецкой ОГА рассказал, при каких условиях могут открыть все КПВВ

Полное открытие всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе состоится после завершения карантина, но если открытие первых КПВВ даст негативный результат для эпидемической ситуации – вернутся к более жестким ограничениям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 9 июня, на брифинге в ДонОГА.

Он напомнил, что в данное время руководством государства принято решение о том, что с 10 июня начнут работать два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда. На Луганщине – КПВВ «Станица Луганская», и на Донетчине – КПВВ «Марьинка».

«Работать будут с 11 до 14 часов, с правилами и ограничениями, которые будут четко доведены на КПВВ. Это и температурный скрининг, маски, регистрация в приложении "Дій вдома" и все необходимые требования», – отметил Кириленко.

Что касается остальных КПВВ, в частности, «Гнутово» и «Новотроицкое», по его словам, их планируют открывать поэтапно.

«КПВВ "Новотроицкое" – один из 4-х наибольших пунктов пропуска на линии разграничения. Открытие также планируется поэтапно, полное открытие – после завершения карантина. И если говорить в дальнейшем, как будет действовать алгоритм пропуска через КПВВ, мы будем видеть в течение недели после завтрашней даты, когда начнет работать первый КПВВ. Там мы будем видеть и те риски, которые или подтвердятся, или опровергнутся, и результат, который это открытие даст», – подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что если открытие КПВВ даст негативный результат по заболеваемости коронавирусом, у властей области есть полное право вернуться к более жестким нормам карантина.

Напомним, 10 июня при соблюдении ряда карантинных ограничений с украинской стороны возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) и КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). КПВВ будут работать ежедневно, но по 3 часа – с 11:00 до 14:00. Приоритет на пересечение линии соприкосновения – наличие причин социально-гуманитарного характера (лечение, похороны родственников) и прохождение ВНО.

При этом в «ЛНР» заявили, что не откроют свое КПП «Станица Луганская» 10 июня.