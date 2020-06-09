Нужно провести аудит детских оздоровительных лагерей, – Зеленский

Большинство детских летних лагерей находятся в устаревшем состоянии, и в связи с эпидемиологической ситуацией есть возможность провести их аудит. Об этом сегодня, 9 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба главы государства.

По информации Минздрава, прошлым летом в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса несет повышенные риски. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

«Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас мы имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Максим Степанов добавил, что Кабинет министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложения президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство «внимательно относится к информации ВОЗ относительно ухудшения ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение».