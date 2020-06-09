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Информационная блокада: В «ЛНР» в поддержку бастующих шахтеров клеят листовки (Фото)

09.06.20 17:08

Сегодня, 9 июня, в «ЛНР» на шахте «Комсомольская» (поселок Дубовский, г. Антрацит) 5-й день продолжается подземная забастовка горняков.

Сейчас под землей остаются 128 человек (ранее сообщалось о 150).

Вчера, 8 июня, шахту «Комсомольская» посетил «министр топлива и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин, а также «мэр» Антрацита. «Руководство пообещало, что ни один из участников подземного бунта, требующих выплат долгов по зарплате, уволен с "Комсомольской" не будет», – сообщают жители.

Также говорится, что вчера на шахту прибыли представители «МГБ ЛНР».

Но участники акции протеста на «Комсомольской» приняли решение продолжать забастовку до тех пор, пока долги не будут выплачены в полном объеме.

Забастовка сопровождается жесткой информационной блокадой. И хотя к бастующим 6 июня приезжала съемочная группа «республиканского» телеканала «Луганск 24», по состоянию на 9 июня сюжет о протесте горняков в эфир так и не вышел. «Власти ЛНР закрыли близлежащие города на жесткий "карантин" и выставили блокпосты на выездах из них. В то же время начались перебои с подключением к интернету, что мешает информации о происходящем распространятся по соцсетям», – сообщают в местных группах соцсетей.

Кроме того, жители Алчевска и Антрацита жалуются на блокировку сети Twitter и отсутствие доступа к российской соцсети «ВКонтакте».

Но люди нашли способ выплеснуть свое недовольство. На улицах блокированных городов расклеили с указанием названия шахт, которые охваченных бунтом – «Комсомольская», «Белореченкская», «Никанор-Новая». Основные лозунги: «Шахтер, стоим до конца!», «Пасечник, где наши деньги?», «Недовольных пытают "на подвале"», «Шахтеры ЛНР уже более 1,5 года не получают зарплату».

В ответ на это «власти» сформировали патрули по зачистке городов от данной агитпродукции.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Также сообщается, что 8 июня рабочим шахты «Комсомольская» перечислили зарплату за май. «По поводу выплат долгов за март и апрель, пока тишина (напомню, что выплаты долгов за эти месяцы это основное требование шахтеров). Директор РТК "Востокуголь" Владимир Шатохин недвусмысленно подчеркнул, что долги за март и апрель – это не долги нового предприятия», – пишут в группе «Луганский инсайд».

Отметим, что до 1 мая все шахты «ЛНР» подчинялись российско-осетинскому предприятию «Внешторгсервис». С 1 мая в «ЛНР» начало работу отдельное «республиканское» предприятие «Востоккголь», в состав которого вошли все шахты.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей по разным данным находится от 63 до 150 горняков. Жены и матери горняков «Комсомольской» отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих. В свою очередь представители «МГБ ЛНР» допрашивают работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста, также известно о задержании двух сотрудников шахты.

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