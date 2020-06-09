Информационная блокада: В «ЛНР» в поддержку бастующих шахтеров клеят листовки (Фото)

Сегодня, 9 июня, в «ЛНР» на шахте «Комсомольская» (поселок Дубовский, г. Антрацит) 5-й день продолжается подземная забастовка горняков.

Сейчас под землей остаются 128 человек (ранее сообщалось о 150).

Вчера, 8 июня, шахту «Комсомольская» посетил «министр топлива и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин, а также «мэр» Антрацита. «Руководство пообещало, что ни один из участников подземного бунта, требующих выплат долгов по зарплате, уволен с "Комсомольской" не будет», – сообщают жители.

Также говорится, что вчера на шахту прибыли представители «МГБ ЛНР».

Но участники акции протеста на «Комсомольской» приняли решение продолжать забастовку до тех пор, пока долги не будут выплачены в полном объеме.

Забастовка сопровождается жесткой информационной блокадой. И хотя к бастующим 6 июня приезжала съемочная группа «республиканского» телеканала «Луганск 24», по состоянию на 9 июня сюжет о протесте горняков в эфир так и не вышел. «Власти ЛНР закрыли близлежащие города на жесткий "карантин" и выставили блокпосты на выездах из них. В то же время начались перебои с подключением к интернету, что мешает информации о происходящем распространятся по соцсетям», – сообщают в местных группах соцсетей.

Кроме того, жители Алчевска и Антрацита жалуются на блокировку сети Twitter и отсутствие доступа к российской соцсети «ВКонтакте».

Но люди нашли способ выплеснуть свое недовольство. На улицах блокированных городов расклеили с указанием названия шахт, которые охваченных бунтом – «Комсомольская», «Белореченкская», «Никанор-Новая». Основные лозунги: «Шахтер, стоим до конца!», «Пасечник, где наши деньги?», «Недовольных пытают "на подвале"», «Шахтеры ЛНР уже более 1,5 года не получают зарплату».

В ответ на это «власти» сформировали патрули по зачистке городов от данной агитпродукции.

Фото из соцсетей

Также сообщается, что 8 июня рабочим шахты «Комсомольская» перечислили зарплату за май. «По поводу выплат долгов за март и апрель, пока тишина (напомню, что выплаты долгов за эти месяцы это основное требование шахтеров). Директор РТК "Востокуголь" Владимир Шатохин недвусмысленно подчеркнул, что долги за март и апрель – это не долги нового предприятия», – пишут в группе «Луганский инсайд».

Отметим, что до 1 мая все шахты «ЛНР» подчинялись российско-осетинскому предприятию «Внешторгсервис». С 1 мая в «ЛНР» начало работу отдельное «республиканское» предприятие «Востоккголь», в состав которого вошли все шахты.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей по разным данным находится от 63 до 150 горняков. Жены и матери горняков «Комсомольской» отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих. В свою очередь представители «МГБ ЛНР» допрашивают работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста, также известно о задержании двух сотрудников шахты.