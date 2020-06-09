Противоречивые улики: Суд по делу МН-17 пытается установить точку старта ракеты

Нидерландская прокуратура в деле о катастрофе MH17 исключает версию России о месте запуска ракеты, который был сбит малайзийский Боинг. Об этом на слушаниях по делу заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает «РБК-Украина».

По словам Варда Фердинандуссе, сбить самолет на высоте более 10 км в этом районе могла только установка «Бук». В ходе расследования установлено, что, скорее всего, ракета могла быть запущена из района села Первомайское (вблизи города Снежное в Донецкой обл.). Однако изучаются другие альтернативные места.

Прокурор добавил, что российская сторона настаивает, что запуск был осуществлен из района села Зарощенское под Амвросиевкой (Донецкая обл.), который в июле 2014 года контролировали Вооруженные силы Украины. Заявление приобщено к делу, а следователи JIT изучили данную информацию.

Россия в подтверждение своей версии предоставила спутниковые снимки местности от 17 июля 2014 года, однако следствие пришло к выводу, что Москва манипулирует датой. Кроме того, российские снимки имеют «необъяснимые отличия» от снимков из других источников. Впрочем, Минобороны РФ не предоставило оригиналы, поскольку не были сохранены якобы из-за сильной облачности.

В итоге суд отметил, что, несмотря на тщательное исследование возможных мест обстрела, конкретных доказательств найдено не было. А имеющиеся улики слишком противоречат названным точкам старта.

Обвинение подчеркивает, что трудность состоит еще и в том, что Украина заявляет об отсутствии ракет такого типа на вооружении, а Россия утверждает обратное.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.