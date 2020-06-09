На Донетчине достигли критериев перехода на следующий этап ослабления карантина

В Донецкой области достигли всех необходимых показателей для перехода на следующий этап ослабления карантина. Об этом сегодня, 9 июня, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что по состоянию на сегодня диагноз COVID-19 установлен 235 жителям Донецкой области, 128 человек уже выздоровели, из них 6 детей.

«По итогам недели показатель заболеваемости составляет 3,62%. Показатель загруженности мест в больницах – 2,5%. Показатель на 100 тысяч населения по обследованию ПЦР-тестами и тестами ИФА (иммуноферментного анализа – ред.) на сегодня составляет 12,86%», – сказал Педенко.

Таким образом, в регионе выполнены все три показателя Министерства здравоохранения Украины, которые необходимы для перехода на следующий этап ослабления карантина.

Представитель облздрава добавил, что решение о смягчении карантина примет областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).

Ранее сообщалось, что в Донецкой области добились увеличения количества тестов на 100 тыс. населения, 5 июня уже был достигнут показатель 10,95 при норме 12. В Мариупольском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» запущена новая ПЦР- лаборатория по тестированию на COVID-19.