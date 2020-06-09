В «Л-ДНР» железнодорожникам выплатили часть задолженности по зарплате

В «ДНР» железнодорожникам сегодня, 9 июня, начали выплачивать задолженность по заработной плате. При этом выплатят только долги за апрель, и начнут частично погашать за май.

«Задержка по заработной плате по апрелю была в размере 77 млн руб., на сегодняшний день задержка в размере 5,7 млн руб. осталась только по донецком узлу ДонЖД, она сегодня выплачивается и апрель будет закрыт полностью», – цитируют директора «Донецкой железной дороги ДНР» Владимира Кабация местные интернет-ресурсы.

Он заверил, что сегодня также начнутся выплаты майских зарплат. В течение дня планируется выплатить 25% – 24,5 млн руб.

В соцсетях железнодорожники подтверждают, что апрель «закрыли» на прошлой неделе и сегодня на банковские карты поступили 25% за май. Но они возмущены тем, что с апреля работают в режиме 3-дневки, поэтому суммы получают мизерные.

«Ага выплатили, бабло, прям, посыпалось. Закрыли апрель всего лишь и 3-х дневка продолжается!», – пишет, в частности, Евгений.

Сотрудники «Луганской железной дороги ЛНР» сообщают, что сегодня им выплатили 100% зарплаты за апрель и поступили 50% за май. «Пришли за апрель и 50% мая. А теперь растяните на полгода», – отмечает Александр.

Как сообщалось ранее, у железнодорожников «ДНР» начались задержки с выплатой зарплаты с апреля 2019 года. К нестабильным выплатам добавилась неполная рабочая неделя – сначала 4-дневная, а с апреля 2020 года –3-дневка. Возмущенные сотрудники написали письмо «главе ДНР», они акцентировали, что «уже в 2020-м мы наблюдаем полнейшую катастрофу». В качестве ответа на письмо Денис Пушилин обратился в «генпрокуратуру» и заявил, что недоволен работой «Донецкой железной дороги ДНР».

У железнодорожников «ЛНР» проблемы – аналогичны.