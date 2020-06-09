На Донетчине планируют открывать базы отдыха

Базы отдыха в Донецкой области будут открываться в установленном порядке, по аналогии с тем, как открываются пляжи. Об этом сегодня, 9 июня, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что пляжи разрешено открывать с 5 июня.

«Пляжи открыты. Базы отдыха также пройдут отработку комиссий органов местного самоуправления. После этого комиссиями будет принято решение – разрешается или нет отдых на указанных базах», – пояснил Кириленко.

Глава ОГА добавил, что решения по открытию баз отдыха будут приниматься с учетом количества людей, которых эти базы планируют размещать.

«Открытие [баз отдыха] в планах есть», – заключил глава ОГА.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с 10 июня разрешат открыть базы отдыха, если в соответствующих областях будет позволять эпидемическая ситуация.