Руководство «миграционной службы ЛНР» подозревают в принудительной «паспортизации»

Прокуратура Луганской области заочно сообщила о подозрении начальнику «управления миграционной службы МВД ЛНР» и его заместителю по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины, проживающих на неподконтрольной Украине территории. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Отметим, что начальником «управления миграционной службы ЛНР» является Андрей Голодок, а его заместителем – Руслан Найда.

Действия подозреваемых квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

«По данным следствия, с 2018 года оккупационная администрация РФ с привлечением "должностных лиц"… начала процесс выдачи местным жителям "паспортов ЛНР". Ответственность за ведение политики насаждения гражданства псевдореспублики возложена на руководство "управления миграционной службы" оккупационной администрации РФ. Невыполнение требования получения "документа" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращение социальных выплат, исключения из учебных заведений и т. п.», – говорится в сообщении прокуратуры Луганской области.

В ведомстве напомнили, что по предварительным данным, «паспорта ЛНР» получили более 200 тыс. чел.

Отмечается, что принудительный характер «паспортизации» нарушает законы и обычаи войны, определенные положениями статей 3, 8, 52 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I).