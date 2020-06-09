Пропуск через КПВВ не гарантирует пересечение линии разграничения, – Госпогранслужба

Пропуск через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе украинской стороной людей и транспорта будет частично возобновлен, но это не гарантирует, что их пропустят в «Л-ДНР». Об этом заявил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «Интерфакс-Украина».

«Приказом командующего операции Объединенных сил определено, что с 10 июня частично возобновляется пропуск всего транспорта через линию разграничения. В частности, пограничные подразделения в КПВВ "Станица-Луганская" и "Марьинка" обеспечат ежедневный пропуск лиц с 11 до 14 часов, как и было определено командующим Объединенных сил», – сказал Лизогуб.

Он пояснил, что о том, как будет происходить процесс пропуска, в Госпогранслужбе смогут сообщить уже завтра.

«Мы не можем комментировать действия оккупационной власти. У нас командующий Объединенных сил определил возобновить пропуск, так что будем возобновлять. А уже завтра, как будет проходить процесс пропуска, тогда сможем сообщить более детально», – отметил пресс-офицер.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что пропуск украинской стороной лица не гарантирует возможность пересечения ним линии разграничения.

«Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, гражданам рекомендуем воздержаться от пересечения линии разграничения без необходимости», – подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, 10 июня при соблюдении ряда карантинных ограничений с украинской стороны возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) и КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). КПВВ будут работать ежедневно, но по 3 часа – с 11:00 до 14:00. Приоритет на пересечение линии соприкосновения – наличие причин социально-гуманитарного характера (лечение, похороны родственников) и прохождение ВНО.

В то же время в «ЛНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения 10 июня, как это планирует сделать украинская сторона.