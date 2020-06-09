До 1 июля: Если уволить всех учителей-пенсионеров, то в школы Краматорска ждет кадровый голод

Педагогические работники школ, которые получают пенсию по возрасту, к 1 июля должны быть переведены на годовые трудовые контракты. Эта новация предусмотрена законом Украины «О среднем образовании». Срок заключения такого договора составляет от одного до трех лет. В случае отказа подписывать контракт учитель-пенсионер подлежит увольнению, передает «АКМЦ».

Профсоюзы считают эту норму закона дискриминационной. Ведь единственным аргументом для увольнения в данном случае считается возраст человека. А это не тот критерий, который характеризующий профессионализм и высокую квалификацию.

Однако нормы закона должны быть выполнены. И в Краматорске уже все учителя, достигшие пенсионного возраста, под подпись оповещены о переводе на срочные контракты.

«Многие учителя пенсионного возраста работают очень хорошо и продуктивно. Хороший пример – Александра Рябуха, возраст 70+. Но можно позавидовать ее трудолюбию и результативности. И таких учителей у нас много. Однако, теперь руководители школ будут иметь возможность одним предложить продолжить работу на контракте, а другим – нет», – отметила начальник Управления образования Краматорского городского совета Марина Мозолева.

При этом она подчеркнула, что из года в год в школы приходит все меньше молодых педагогов. Поэтому освобождение всех учителей-пенсионеров пока невозможно – тогда в краматорских учебных заведениях просто не будет хватать педагогов.

С одной стороны, педагогам с опытом есть что передать ученикам: они досконально владеют своим предметом; имеют навыки работы со школьниками, знают, как привлечь их внимание. Однако некоторые просто отбывает на работе свое рабочее время. Также людям почтенного возраста труднее овладеть современными технологиями и программами. А школы массово компьютеризируются.

Нынешний длительный карантин во время пандемии как раз и показал эту проблему. Часть учителей достаточно быстро начали вести собственные блоги и пользоваться несколькими программами. Но есть такие, которые так и не стали проводить полноценные уроки в онлайн-формате, продолжая отправлять школьникам задание через вайбер.

Так, в СОШ №1 Краматорска – 9 учителей получают пенсию по возрасту. «Мы индивидуально подходим к каждому. Некоторые могут и в 74 года работать хорошо. Другим сложно с компьютерами. Перед учителями искусства, группы продленного дня не так актуально стоит вопрос дистанционного обучения. То учителям-предметникам нужно много работать», – комментирует директор школы Елена Кушниренко.

В других школах города подобная ситуация: педагогам пенсионного возраста предложили перейти на контрактную форму работы. В школе №22 таких учителей 11. По словам директора учебного учреждения Натальи Малаховой, все согласились перейти на срочные трудовые договоры. В школе №25 из 62 человек педколлектива – 12 учителей пенсионного возраста (из них двое только в этом году выходят на пенсию), все они также решили согласиться на контрактную форму работы.

Перевод учителей-пенсионеров на контрактную форму работы поставил вопрос о сохранение им определенных социальных льгот. Но пока разъяснений от Минобразования не последовало. «Учителя имеют 56 дней оплачиваемого отпуска, выплаты на оздоровление. Будут ли сохранены эти льготы? Ведь если люди добросовестно работали, то они должны иметь право на такие же социальные условия, как и другие педагоги», – отмечает директор СОШ №25 Инна Страшко.

Кроме учителей летние срочные договоры заключают также с директорами возрастом старше 60 лет. «В Краматорске работает 11 таких директоров. И все они согласились продолжить работать на контракте. Так что через год нам предстоит провести 11 конкурсов на должность директоров школ. На эти конкурсы могут отправиться и претенденты в возрасте 60+. Но общаясь с коллегами, мы уже имеем понимание, что кое-кто не пойдет на такой конкурс», – сообщила Марина Мозолева.

Она добавила, что целесообразность таких контрактов заключается, в первую очередь, в более тщательном выполнении своих обязанностей. Особенно, если этот директор планирует участвовать в конкурсе на должность и работать еще год.