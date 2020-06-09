Луганщина соответствует показателям для ослабления карантина, – облгосадминистрация

Эпидемическая ситуация на Луганщине соответствует всем критериям Министерства здравоохранения Украины по смягчению карантина. Об этом сегодня, 9 июня, сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Жданов во время брифинга, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Он отметил, что по первому данному МОЗ критерию (регистрация заболевания коронавирусом в течение 7 дней) при норме 12 на 100 тыс. населения Луганщина имеет показатель 1,1. Заполненность койко-мест больными составляет 1,8% (критерий МЗ – менее 50%). Среднее количество тестирований – 14,9 (критерий МЗ – не менее 12 на 100 тыс. населения).

«Ситуация в Луганской области отвечает всем этим критериям, что позволило снять некоторые карантинные ограничения», – сообщил Владимир Жданов.

По его информации, на утро 9 июня в области лабораторно подтверждены 54 случая заболевания COVID-19. За все время зафиксировано 440 подозрений.

Выздоровели 43 человека, лечатся – 11. Из них 8 – амбулаторно: в Рубежном (1), Лисичанске (1), Новопсковском районе (3), Беловодском районе (2), Старобельском районе (1).

В Лисичанске из 13 заболевших вылечились 12, в Рубежном – из 12 человек выздоровели 11, в Новопсковском районе – из 14 выздоровели 8, в Кременском районе – выздоровели 6 из 6 заболевших, в Старобельском районе – из 4 человек выздоровели 3, в Беловодском районе – из 3-х – 1 человек, в Северодонецке и Станично-Луганском районе было по одному заболевшему, и они уже выздоровели. Средний срок пребывания на лечении – 27 суток.

«Из 54 заболевших 17 прибыли из-за границы, в основном из РФ», – отметил Владимир Жданов.

Всего выявлены 322 контактных лица. Методом ПЦР проведено 2215 исследований, обследованы 2013 человек, а также сделано 637 ИФА-тестов на антитела к коронавирусу, обследованы 582 человека.

Кроме того, неоднократно обследованы медицинские работники Луганщины (проведено 436 исследований) и лица, подлежащие плановой госпитализации (515). Все результаты отрицательные.