Боятся коронавируса: «ДНР» не откроет свои КПП на линии разграничения

«ДНР» не намерена 10 июня открывать свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на линии разграничения. Об этом говорится в заявлении «штаба ДНР по предупреждению завоза и распространения СOVID-19».

В штабе акцентируют, что решение открыть свои контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) украинская сторона приняла в одностороннем порядке. «Открыть границу в одностороннем порядке невозможно», – говорится в сообщении.

Также свое решение в «ДНР» аргументируют опасностью вспышки коронавируса: «Мы не можем дать точную оценку эпидемиологической ситуации на данной территории. Если опираться на официальные данные, то, например, по состоянию на утро 9 июня, в Донецкой области зарегистрировали всего 235 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в "ДНР" же 718 случаев, – ред.). Но накануне была вспышка в Славянске – там уже 54 заболевших. Кроме того, начали "случайно" выявлять инфицированных бессимптомных носителей в приграничных городах, например, в Курахово и Украинске, где ранее не было заболевших».

«Поэтому для защиты граждан ДНР от заражения COVID-19, мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой», – подчеркивается в заявлении.

При этом «республиканцы» готовы обсуждать вопрос открытия линии разграничения и выработки мер безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы. «После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы», – резюмируется в сообщении.

Напомним, 10 июня при соблюдении ряда карантинных ограничений с украинской стороны возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) и КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). КПВВ будут работать ежедневно, но по 3 часа – с 11:00 до 14:00. Приоритет на пересечение линии соприкосновения – наличие причин социально-гуманитарного характера (лечение, похороны родственников) и прохождение ВНО.

В то же время в «ЛНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения 10 июня, как это планирует сделать украинская сторона.

После этого в Госпогранслужбе отметили, что открытие украинских КПВВ не гарантирует, что людей пропустят в «Л-ДНР».