Путин в разговоре с Меркель снова настаивал на прямом диалоге Украины с «Л-ДНР»

Сегодня, 9 июня, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос о ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году», – говорится в сообщении.

Стороны отметили важность активизации переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и в Нормандском формате.

«Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер», – подчеркнули в Кремле.

Напомним, 9 июня к работе Трехсторонней контактной группы впервые в составе украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донбасс представляли: от Донецкой области – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк; от Луганской области – юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.