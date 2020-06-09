В «ДНР»: Играя в «войнушку» дети не идентифицируют противника (Фото)

В магазинах неподконтрольного украинской власти Донецка изъяли машинки, имитирующие военную технику ВСУ, при этом на прилавках оставили российские аналогичные игрушки, передает «Радио Свобода».

«В этом ничего удивительного нет, потому что когда немцы пришли в Киев, то уже на второй день были разные улицы, уже другие флаги висели и другие гимны звучали. Также в 18-м году, когда на Буковину, в Черновцы и область пришли румыны – но здесь через месяц (они не такие проводные были), а когда в 1940-м пришла советская власть, то за один день поменяли все. И я так подозреваю, что большинство изменили за ночь, чтобы человек утром проснулся и понял, что так будет, что это крепкая власть и ей надо либо подчиняться, или бежать», – комментирует ситуацию психолог Орест Шупенюк.

Сегодня на рынках и в магазинах Донецка особо не заметно игрушек с символикой «ДНР», однако есть немало российских «танков».

«Детей приучают к мысли, что они часть этого "русского мира". Их приучают к мысли, что русская армия – наследница советской армии, и что это их защитники. И понятно, что все это делается в расчете на то, чтобы мальчиков подтянуть в незаконные вооруженные формирования, так называемую "народную милицию" и чтобы формировать самосознание отдельное от украинского», – говорит журналист Александр Белокобыльский.

При этом работники рынков Донецка говорят, что «военные игрушки» сейчас детей интересуют мало.

«Сейчас пластилин, гипс, вот это все больше. Антистрессы, слайм», – говорит продавец на рынке в Донецке. На вопрос – пользуется ли спросом у детей военная тематика – говорит, что «очень слабо».

Дончане дополняют, что их детей больше интересуют игрушки «цифровые»:

«Вообще компьютерные, планшет. А так – машинки, различные мягкие игрушки для развития.»;

«Сын любит роботов разных. У нас игрушек миллион»;

«Сейчас уже интернет им больше нравится»;

«Машины в основном, но хочется не одни машины, а чтобы что-то было для интеллекта, для ума, для развития».

Кроме того, жители Донецка рассказали, что их дети интересуются шахматами и различными интерактивными играми. И даже если играют в «войнушку», то воюют не против конкретного врага. Говорят, что дети «воюют» против «своих друзей», «против террористов» или «против плохих».

Как сообщалось ранее, житель Донецка показал игрушечную военную технику с украинским флагом и надписью «Збройні сили України» в магазине «Дом игрушки» в микрорайоне Текстильщик. Аналогичные машинки были замечены в супермаркет детских товаров «Пластилин». После скандала в соцсетях магазины закрыли, а игрушки изъяли.

При этом ранее в Донецке были актуальны игрушечные автомобили «Военная комендатура» и «Вооруженные силы России».