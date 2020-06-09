Есть два варианта источника заражения коронавирусом в Славянске, – глава ОГА

В Славянске (Донецкая обл.), где произошла вспышка заболевания COVID-19, установили два возможных источника инфицирования работников одного из предприятий города, откуда дальше пошло заражение. Об этом сегодня, 9 июня, рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его информации, количество случаев коронавируса в Славянске уже достигло 54, при этом уголовное производство по факту вспышки заболевания не регистрировалось.

«Почему такое количество заболевших одновременно? Это все контактные лица. То есть муж работает на предприятии – жена болеет. И так в большинстве случаев – заболели члены семьи», – пояснил Кириленко.

Он рассказал, что есть предварительная информация относительно того, как коронавирус попал на предприятие в Славянске.

«Есть два варианта – это западная Украина, партнеры этого предприятия, или Российская Федерация – откуда могли принести инфекцию», – сообщил глава ОГА.

Он отметил, что не видит как таковых оснований для обращения в полицию. «Это небольшое предприятие, и в связи с его плотностью рабочих мест, сразу пошло такое заражение и такое количество зараженных одновременно было выявлено», – заключил Павел Кириленко.

Славянский городской голова Вадим Лях на брифинге в горсовете сегодня, 9 июня, сообщил, что только за минувшую неделю в городе лабораторно подтверждены 45 случаев COVID-19, сейчас активно проводится выявление круга контактных лиц.

«На данный момент 265 контактных лиц находятся на самоизоляции, 6 медицинских работников в том числе. Количество контактных по выявленным случаям: в управлении соцзащиты – 104 человека, ЦПАУ – 2 человека, горводоканал – 5 человек. Все находятся на самоизоляции, у них проводится забор биоматериала для лабораторных исследований», – рассказал Вадим Лях.

Напомним, в Славянске с 29 мая фиксируют рост заболевания коронавирусом. 8 пациентов находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице Константиновки, одна женщина в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за роста количества заболевших коронавирусом городские власти ввели ряд карантинных ограничений, а в облгосадминистрации приняли решение прекратить междугороднее сообщение из Славянска.