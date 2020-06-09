Реакция России на переселенцев в ТКГ была мягче, чем ожидалось, – Резников

Реакция РФ на участие четырех представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была «неожиданно мягче», чем ожидалось. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников, передает «ЛІГА.net».

По его словам, он провел собеседование с 60 человеками, которые рассматривались для привлечения в состав ТКГ. Первые четыре отобранных кандидата были представлены в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский «о них знает и одобрил».

«На сегодня первые четыре фронтмена уже официально задекларированы. Нотой украинского МИД они представлены ОБСЕ и МИД РФ. По ситуации и по тому, как будет меняться повестка дня на следующих заседаниях, есть еще кандидаты по специализации. Если это будет вопрос амнистии, то, наверное, это будут юристы, которые специализируются в уголовном праве. Если речь будет о модальности выборов, то это будут юристы и специалисты, связанные с работой в избиркомах и имеющие опыт выборов. По гуманитарным вопросам будем приглашать, в первую очередь, правозащитников», – сообщил Резников.

Относительно реакции России на первых четырех представителей ОРДЛО в ТКГ он отметил, что ожидался демарш, но этого не случилось.

«[Реакция] неожиданно мягче, чем я предполагал. Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Костин дал каждому слово, они представились, и сейчас идет уже живое общение», – рассказал Резников.

Он также сообщил, что в процессе подбора кандидатов встречался с мэрами и депутатами горсоветов, избранными в 2010 году.

«Многие люди согласились, кто-то ушел думать, кто-то отказался по причине того, что не сможет смотреть людям в глаза там», – говорит вице-премьер.

По его словам, очень тяжелые разговоры были с 8-ю бывшими пленными. «Есть несколько кандидатов, которые пока размышляют. Но я бы очень мечтал, чтобы они согласились работать в гуманитарной группе», – добавил Резников.

Кроме того, есть планы привлечь известных выходцев Донбасса. «С Бубкой я лично разговаривал по телефону. Он подтвердил свою готовность помогать установлению мира на Донбассе, но его статус члена Международного олимпийского комитета не предполагает участие в каких-либо политических процессах. Он нарушит присягу члена МОК. Но Бубка рекомендовал мне двух шикарных олимпийцев из Луганской области, которые у меня тоже в шорт-листе. Я думаю, они появятся чуть позже», – поделился вице-премьер.

Он подчеркнул, что Украина делает то, что считает правильным и нужным для выполнения минских соглашений.

«Этого от нас ждут наши международные партнеры. Украина демонстрирует публичным образом склонность к выполнению Минских соглашений, даже если нам не нравится их текст. Если он не будет исполнен – значит, это вина Российской Федерации», – подытожил Резников.

Напомним, 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донбасс представляли: от Донецкой области – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк; от Луганской области – юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.