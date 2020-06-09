«Мисливец» и «Кентавр»: На передовой Донбасса испытывают роботов (Видео)

Хотя официально на вооружении украинской армии роботизированной военной техники нет, попытки найти ей применение на линии фронта идут уже несколько лет. Примером служат роботизированный надзорно-огневой комплекс «Мисливец» («Охотник») и дистанционно управляемый комплекс «Кентавр», передает «Радио Свобода».

«Мисливец» на Донбассе начали испытывать еще в 2018 году. Его создатели из украинского конструкторского бюро «Роботикс» говорят, что комплекс оказался востребованным для различных задач в войсках, например: эвакуация раненых с поля боя, транспортировка боевых принадлежностей и тому подобное. Кроме того, он бесшумный, не оставляет теплового следа и использует искусственный интеллект для распознавания препятствий.

Недавно в сети появилось видео, где «Мисливец» продвигается по передовой на Донбассе. Подъехав ближе к позициям противника, оператор открывает огонь из танкового пулемета по укрепленным огневым точкам. Где именно и когда снято видео, разработчики не говорят.

По словам разработчиков из «Роботикса», их комплекс за 4 года побывал на передовой десятки раз. «От аппарата до противника – от 2000 – 2400 до нескольких метров. Соответственно, благодаря тактико-техническим характеристикам, низкому профилю, бесшумности, электрическим двигателям (которые фактически не нагреваются и не оставляют теплового следа) его не видно в тепловизор. С правильным глушителем, с хорошим калибром можно точно отрабатывать, приближаясь достаточно близко к противнику», – объясняет руководитель проекта «Мисливец» Алексей Бежевец.

В одном из батальонов ВСУ отмечают, что имели дело с «Мисливцем» в боевых условиях в течение нескольких лет. «Определенный участок, который занимает подразделение, и он мог по нему кочевать. Например, одна позиция, вторая-третья. Враг немножко не понимал, что происходит. А ты так его одиночными подкошмариваешь», – рассказывает заместитель командира батальона по вооружению механизированной бригады ВСУ Андрей.

Кроме боевых задач на передовой робот перевозил грузы – к примеру, бревна для укреплений под обстрелами. «Работали мы на последней нашей ротации. Как только он подъезжал, подвозил дрова – сразу подлетали дроны. И 122-стволка (ствольная артиллерия калибром 122 мм, – ред.) его лупила. Он не должен находиться в одной точке, он должен кочевать, работать. В пределах бригады, в пределах подразделения», – продолжает Андрей.

Именно на перевозке грузов, боеприпасов или раненых сосредоточена компания A.Drones – она тоже разрабатывает дистанционно управляемый комплекс «Кентавр». Невооруженный комплекс малозаметный, и это важно, ведь во время доставки грузов на Донбассе автомобили часто попадают под огонь противотанковых комплексов.

«За образец мы брали израильскую систему Probot, которая активно сейчас эксплуатируется в армиях Израиля и США. Грузоподъемность сейчас – до 500 кг. Этого более чем достаточно. Хотя израильтяне начинали с 300 кг, а сейчас довели до 800. Ну что такое 500 – это все имущество взвода. Можно здесь отделение солдат положить и везти. Довольно проходная тележка. Он и грязь месил, и снег, и плавал. Он плавающий», – рассказывает гендиректор компании A.Drones Юрий Касьянов.

На «Кентавра» оружие можно устанавливать, но это не приоритет. «Человек, который находится в окопе, непосредственно сидит за пулеметом, будет действовать немного эффективнее, чем та же пулеметная точка, которая в соседнем окопе стоит на треноге и дистанционно управляется оператором. Но, с другой стороны, здесь может пострадать человек, реально погибнуть, получить увечья. А здесь оператор сидит в защищенном помещении и никак не страдает. Поэтому есть определенная, пока, достаточно узкая сфера применения таких вот ударных систем боя», – добавляет Касьянов.

Использование роботизированных наземных систем, например, в армии США, уже реальность. В частности, до конца 2024 года там должны получить 624 безэкипажные транспортные платформы за 162 млн долл. 8-колесная платформа может перевозить полтонны груза и проезжать 60 миль.

«Что касается Украины. Мы стартовали почти одновременно с другими компаниями по всему миру и начали разработки собственных таких же платформ. Но из-за отсутствия поддержки со стороны государства, из-за отсутствия понимания в Минобороне места этих машин в структуре ВСУ, мы до сих пор находимся на позициях 5-летней давности. Не надо разделять – робот с пушкой или робот без пушки. Это новый уровень, за которым через несколько лет будут отличать армии с развитыми технологиями от всех других», – замечает эксперт-обозреватель информационного агентства Defense Express Олег Катков.

Ближайший к попаданию в украинскую армию – комплекс «Мисливец». Его полноценные испытания уже должны были начаться, но этого не произошло из-за коронавируса. Но и сам процесс апробирования в Украине – долгий и забюрократизированный. «Пока этот "Мисливец" или любая другая роботизированная платформа не пройдет испытания в государственном научно-исследовательском институте вооружения и военной техники (ВВТ) ВСУ, до о поставках или попадании серийных образцов в армию можно и не говорить. На мой взгляд, это очень забюрократизированный процесс, который в условиях войны должен быть несколько упрощен или максимально ускорен», – добавляет Катков.