Ранены 10 человек: В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) сегодня, 9 июня, на неустановленном устройстве подорвался автомобиль Вооруженных сил Украины, в результате 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве», – говорится в сообщении.

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.