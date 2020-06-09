Из всех «воров в законе» в Украине осело 10%, – Нацполиция

В Украине находится 15-25 так называемых «воров в законе». Хотя наведывается в страну из-за рубежа около 50 таких уголовных авторитетов. Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает «Украинская правда».

«В мире где-то 450 "воров в законе". В Украину заезжает около 50, и очень часто эти "воры в законе" руководят преступными организациями на расстоянии. Но вдумайтесь: 10% "воров в законе" осело в Украине», – сказал он.

По словам Клименко, большинство «воров в законе» – это грузины, русские, но не украинцы. «Большинство "воров в законе" – не украинцы. Украинцев – менее 6%», – уточнил он.

Председатель Нацполиции также добавил, что деньги от «работы» криминальных группировок оседают в карманах «воров в законе».

При этом 4 июня Верховная Рада приняла законопроект № 2513 об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие «вор в законе».

«За» проголосовали 236 народных депутатов.

Ряд нардепов высказывали замечания. В частности, член фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович возмущался, что в законодательную плоскость вводится преступный жаргон, ведь слова «вор» нет в украинском языке.

Нардеп из «Голоса» Александра Устинова заметила, что это «очень опасный законопроект, который дает чрезвычайные полномочия полиции». Она отметила, что сначала следует реформировать полицию, а затем принимать закон о «ворах в законе». По ее мнению, размытые нормы документа позволяют привлечь к ответственности невиновных рядовых граждан.

Принятый законопроект дает определение понятию «вор в законе» и вводит уголовную ответственность для таких лиц, даже за участие в преступном собрании (сходке).

«Вором в законе» определено лицо, находящееся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц.

«Особенность статуса "вора в законе" состоит в том, что эти лица сами не совершают активных преступных действий. Каждый вор создает целую пирамиду сторонников», – сказал в парламенте глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, который детализировал и объяснял, почему был принят этот закон.