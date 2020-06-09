Хороший тактический ход: Мнение эксперта о включении переселенцев в ТКГ

Привлечение к работе в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе переселенцев – это удачный ход украинской стороны. Такое мнение высказала глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

«О расширении состава ТКГ за счет переселенцев из Донбасса могу только утверждать, что это хороший тактический ход. Сегодня было много вопросов от журналистов и дискуссий, насколько это решение является правильным и приведет ли к "прорыву", но ключевым остается managing your expectations (управление своими ожиданиями)», – пишет Айвазовская.

Эксперт считает, что если подытожить, то можно сделать такие выводы (далее цитата):

включение в подгруппы внутренне перемещенных лиц демонополизирует выражение интересов Донбасса на уровне самопровозглашенных образований под эффективным контролем РФ. Выразителями интересов должны быть и те, кому предоставлен такой мандат, и его Украина предоставила именно этим 4-м участникам;

в такого рода переговорах нет частного мнения, позиции, которая противоречит позиции делегации. Можно дискутировать, устраивать мозговые штурмы и обсуждения дома, но все участники должны выходить на поле, как одна команда, а не отдельные игроки из разных игр, вышедших самоутверждаться. Их экспертиза очень ценна, но она может влиять на официальные директивы настолько, насколько к этому будут готовы МИД и Офис президента;

интересы сторон (Украина vs РФ) не изменились за текущий период, если брать во внимание публичную риторику официальных властей и неофициальных спикеров.

«По моему мнению, несколько инфантильное отношение к противнику, но если стремление мира не равно отказу от территориальной целостности и суверенитета, то мы справимся. Зато надеяться на минимальные уступки со стороны РФ не стоит, потому что обмен удерживаемыми таковым не является в стратегической перспективе, как бы это ни звучало», – подчеркивает Ольга Айвазовская.

Он также добавила: «Еще мне бы очень хотелось, чтобы вопрос Донбасса не воспринимался как внутренний интерес отдельных областей, их нынешних или перемещенных жителей. Если это вопрос Украины и РФ, то он касается каждого».

Напомним, 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донбасс представляли: от Донецкой области – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк; от Луганской области – юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.