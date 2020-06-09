Было очень жарко: «Мариуполь» сыграл свой первый футбол после карантина

7 июня ФК «Мариуполь» провел первый после карантина матч, в этот день команда сыграла с земляками из «Олимпика». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Мариуполь».

Матч прошел в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. В. Лобановского.

«Наконец-то азовская команда вернулась на футбольное поле. На неделю позже других команд Favbet-Лиги», – отметили в пресс-службе.

Несмотря на довольно жаркую погоду, команды с первых минут играли в высоком темпе. Итог встречи – 2:2.

«Мариуполь» практически 90 дней не был на поле, в отличие от «Олимпика», который уже сыграл свой первый «послекарантинный» матч. «Первый матч после такой большой паузы. Мы понимали, что игра будет очень нелегкой из-за того, что у нас не было игрового тонуса. Тех двухсторонок, которые мы играли, было недостаточно. Тем не менее, пока были силы мы очень качественно работали. Но по мере накопления усталости стали допускать ошибки, и соперник стал ловить нас на контратаки», – прокомментировал главный тренер «мариупольцев» Александр Бабич.

«Мы все очень рады, что вернулись в официальные турниры. Было очень тяжело. Играли как на углях – было очень жарко. Но все равно больше положительных эмоций из-за того, что мы вернулись на поле, в большой футбол», – сказал защитник Сергей Чоботенко в послематчевом интервью каналу «Футбол 1».

Он отметил, что «ничья» – это как раз последствия того, что много времени «мы были без футбола». «Плюс не было игры с "Карпатами". В то время как "Олимпик" уже провел официальную игру», – добавил Чоботенко.

«Олимпик» – «Мариуполь» – 2:2

Голы: Балашов, 16 (1:0). Чоботенко, 35 (1:1). Кравчук, 83 (2:1). Кащук, 85 (2:2).

«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Политыло, Шахааб, Балашов (Баланюк, 76), Кравченко, Цымбалюк, Тейшейра (Е.Пасич, 64), Гришко, Романовский (Кравчук, 64), Зотько.

Гл. тренер – Игорь Климовский.

«Мариуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава, Быков, Кирюханцев (Тищенко, 76), Игнатенко, Федорчук (Кащук, 76), Горбунов (Корниенко, 57), Мишнев, Топалов, (Чурко, 63) Кулаков (Фомин, 63).

Запасные: Поспелов, Муравский, Яворский, Дудик.

Гл. тренер – Александр Бабич.

Как сообщалось ранее, 30 мая был отменен матч Украинской премьер-лиги «Карпаты» – «Мариуполь», т.к. у львовян обнаружили положительные результаты на COVID-19.