В Мариуполе выздоровели более 80% пациентов с COVID-19

По состоянию на 9 июня в Мариуполе зарегистрированы 108 случаев заболевания COVID-19, из них 90 пациентов выздоровели. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Все новые случаи – из числа контактных лиц. Из проб, которые отрабатывались, а это более 250 проб, – только 3 человека за это время оказались с положительным результатом», – отметила Сухова.

По ее словам, в городе выздоровели 90 пациентов, что составило 83% от количества всех заболевших. Один случай был летальный.

«На лечении находится 24 человека, из них – 21 с подтвержденным диагнозом коронавируса, 3 человека – с подозрением на инфекцию. Состояние большинства пациентов удовлетворительное, есть положительная динамика. Три пациента – в состоянии средней тяжести, ближе к тяжелому, получают кислородотерапию, всю необходимую медицинскую помощь», – рассказала заместитель городского головы.

Ксения Сухова также добавила, что в лаборатории на исследования отправлены 153 пробы. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 84 жителями, контактировавшими с больными COVID-19, и 25 прибывшими из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под наблюдением семейных врачей.

Напомним, глава Донецкой облгосадминистрации сообщил, что в области коронавирус выявляется в тех городах, которые раньше не попадали в статистику по заболеваемости, а в Славянске количество заболевших возросло до 54 человек.