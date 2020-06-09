Что война, что ковид…: Как при СOVID-19 изменилась работа парамедиков в «серой зоне»

Работа военных медиков в «серой зоне» Донетчины в связи с коронавирусом не сильно изменилась. Просто они стали более внимательнее относиться ко всем санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом рассказал парамедик, водитель-санитар 61-го мобильного госпиталя Мариуполя, сержант из группы «Ангелы Тайры» Александр Вектор, передает «Сайт города Мариуполя».

Экипаж Вектора обслуживает 6 прифронтовых поселков в районе Приазовья, но может перемещаться по всей линии фронта. Их подразделение базируется в Павлополе. Приоритет – медицинская помощь военнослужащим, но 80% работы парамедиков – это выезды к пострадавшим и больным гражданским людям в «серой зоне».

«Туда "скорая помощь" не ездит. Говорят, что там опасно. Но там живут люди. Иногда медиков туда удается затащить, если им звонишь напрямую сам и ругаешься. Тогда они решают эти вопросы», – описывает ситуацию Вектор.

С начала карантина в его практике был только один случай, когда пришлось выезжать к человеку с подозрением на коронавирус. Это было в Волновахском районе. «Там была девочка с респираторкой. Но это было просто ОРЗ, а не коронавирус... Понимаете, с коронавирусом же все остальные болезни не исчезли. Почки, сердечные болезни вплоть до сифилиса и СПИДа. Медики работают со всем этим», – говорит Вектор.

Александр рассказывает, что в селах, которые обслуживают «Ангелы Тайры», вначале из-за объявления карантина была паника: «Что война, что ковид – ситуация одинаковая. В селах такой народ... десятилетиями там сложился такой образ жизни: "Моя хата с краю – ничего не знаю" и "Хочу, чтоб все было, но мне за это ничего не было". Потом появляется такой фактор, как 2014-й год, а сейчас – коронавирус».

Он акцентирует, что с началом карантина парамедики стали осторожнее и внимательнее относиться ко всем санитарно-гигиеническим требованиям. «В принципе, служба изменилась только этим. У меня в авто две коробочки. В одной – маски, в другой – перчатки. Нужно придерживаться определенных вещей. Есть моменты, когда излишества – это излишества, но в этом случае излишеств не бывает», – констатирует Александр Вектор.

Всеми средствами защиты от коронавируса медики 61-ого госпиталя обеспечены. «Что-то Родина дала, что-то, как обычно это бывает, – активная общественность, волонтеры хорошо сработали. Когда никто ничего не понимал, что это такое и что делать, мы брали санитайзеры, маски, костюмы и перчатки. Это все есть в достаточном количестве и жаловаться грех», – продолжает парамедик.

Распорядок дня для Вектора в подразделении в связи с коронавирусом изменился мало. «Подразделение у меня "компактное", людей мало, и все вменяемые. Тут напарники подбираются, как говорят, по гороскопу, такие, что сказал – сделал», – говорит он.

В случае вспышки инфекции 61-й санитарно-мобильный госпиталь Мариуполя готов лечить больных. «Там выделенная специальная территория. Был хозяйственный блок в кабинете, который переформатировали. Все, что нужно делать, – там есть. Госпиталь отрапортовал о готовности. А сколько там ИВЛ, я не скажу, потому что я не начальник госпиталя», – сказал Вектор.

Военный медик отмечает, что все, кто носит погоны, – более стрессоустойчивы и не подвержены колебаниям общественного настроения. «Нам хватает проблем без ковида. В целом – есть предмет разговора, есть пути его решения. Есть передовая, на которой живут люди, периодически меняясь. Живут, как правило, в селах и понимают, что, заходя в магазин, нужно одевать маску и ограничивать контакты. Все достаточно просто. Есть проблема – ее решают. Никто не стоит на ушах», – объясняет он.

Работая с гражданским населением, иногда можно встретить «странное» отношение даже к военным медикам. «Был, к примеру случай, не связанный с коронавирусом. Бабушка с Чермалыка была на оккупированной территории, ей стало плохо с давлением, но ей, по-простому выражаясь, "дали под зад коленом". Сказали: "Иди в свою укропию, там и лечись". Она вернулась домой, но вызвала нас только через 2 дня после того, как ее пробил инсульт. Ей, якобы, кто-то сказал, что мы разбираем людей на органы... Когда я вез ее в больницу, она очень удивлялась, что я говорю с ней на русском языке и сказала "Какие же вы бандеровцы?», – вспоминает Вектор.

Медик не делает масштабных прогнозов по ситуации с коронавирусом в прифронтовой зоне. «Я служу здесь, и из 6 сел не было ни одного случая коронавируса. Я не говорю, что коронавируса нет, и не говорю – что он есть. Я не знаю... Мы ведем себя так, как сварщик при работе с баллоном. Он пустой или полный, или вообще открытый – для нас он полный всегда. Я веду себя так, как положено при моей должности», – заключил Александр Вектор.