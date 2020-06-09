Без права ездить домой: Как парень из Луганска решил стать украинским полицейским

Уже через неделю начнется пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО) для тех, кто в этом году хочет поступить в высшие учебные заведения. На Луганщине на основную сессию зарегистрировались более 6 тысяч школьников, из них около 500 – жители неподконтрольных Украине территорий. В учебных заведениях говорят, что с каждым годом детей, которые приезжают с той стороны линии разграничения, все больше, передает «Громадське радіо».

В прошлом году по программе «Донбасс-Украина» в Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко, который после 2014-го работает в Северодонецке, поступили около 200 абитуриентов, из них 80 – с неподконтрольных территорий

«"Донбасс-Украина" – это 4 категории: абитуриенты, которые имеют украинский аттестат, вторая категория – у которых нет украинского аттестата, третья – те, которые с 2017 и по 2020 год сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ), и четвертая – которые сдавали ВНО, но не сдали», – пояснил руководитель образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» Луганского госуниверситета внутренних дел Владимир Бондарь.

ЛугГУВД им. Дидоренко / Фото Анастасии Волковой

19-летний Илья из Луганска – будущий полицейский, сейчас в Северодонецке заканчивает первый курс. В прошлом году, еще находясь в «ЛНР», парень принял решение: закончить дистанционно украинскую школу и сдать ВНО, чтобы поступить в вуз на подконтрольной Украине территории.

«Когда уже выпускался из школы, принял решение, что оставаться там ни в коем случае нельзя, там никаких перспектив нет. Поэтому, учитывая тяжелую ситуацию в стране, я когда ехал, четко осознавал, что пойду или в армию служить, или в полицию. В результате, выбрал полицию», – говорит студент.

Илья учится «на бюджете», в дальнейшем хочет бороться с наркопреступностью. Поступая в университет, воспользовался программой «Донбасс-Украина», потому что не сдал на ВНО историю. Парня предупредили, что при бюджетной форме обучения он не сможет ездить домой в Луганск. Илья это осознавал: «Потому что теперь я полицейский, я служу своему народу, должен выполнять свою работу максимально качественно».

«Есть люди, которые там остались, которые поддерживают эту оккупационную власть, и их там все устраивает. Есть люди, которых не устраивает, они пытаются выехать оттуда в Украину и жить нормальной жизнью», – рассказывает Илья о Луганске и о своих мотивах покинуть «ЛНР».

Общежитие ЛугГУВД им. Дидоренко / Фото Анастасии Волковой

Образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» начинают работать с 9 июня. Туда можно обращаться за консультацией относительно нынешнего поступления в вузы. «Например, к нам обратилась бабушка девочки-абитуриентка, которая прибыла из Севастополя, из Крыма, она хочет поступать в наш вуз. Она закончила 9 и 11 классах в Крыму и хочет получить именно украинское образование, поэтому обратилась к нам», – рассказывает Татьяна Лукьянюк, представитель иного вуза-переселенца из Луганска – Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля.

В этом году из-за пандемии COVID-19 сроки вступительной кампании сместили почти на месяц. В университетах прогнозируют, что карантин повлияет и на количество поступающих, их станет меньше, но напоминают, своим шансом получить украинское образование можно воспользоваться до 23 октября включительно.