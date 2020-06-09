На Донетчине предприниматели начали получать компенсацию за карантин (Видео)

В Донецкой области предприниматели малого и среднего бизнеса начали получать государственную помощь, назначенную в связи с коронавирусом. Речь идет о предприятиях, которые на период карантина приостановили или сократили свою деятельность. Деньги идут на компенсацию заработной платы сотрудникам.

Например, в Краматорске в конце марта приостановил работу стоматологический кабинет «Дантист». Пятеро сотрудников остались без зарплаты почти на 3 месяца.

«Никто не мог продолжать работать и в плане, что пациенты многие испугались ситуации, и доктора. Мы не знали, что это за вирус, и как защищаться», – поясняет директор «Дантиста» Сергей Котик.

Сохранить специалистов тут смогли за счет помощи государства. Центр занятости частично компенсировал зарплату каждому сотруднику. И сейчас получили деньги за апрель.

«Компенсацию получают четверо сотрудников. Я не получаю эту помощь, т.к. являюсь работающим пенсионером. Компенсируют 2/3 зарплаты (но не более размера минимальной заработной платы, – ред.)», – рассказал Котик.

Из-за карантина в простое и цеха завода газового оборудования «Грета» в Дружковке. Более 300 сотрудников апрель провели в отпусках. Свыше 200 человек также получили компенсацию от государства. «Нам это позволило поддержать людей в данной ситуации, и сохранить трудовые места», – отмечает начальник отдела завода Алексей Рубан.

Получить компенсацию по частичной безработице из-за карантина могут представители малого и среднего бизнеса, а также ФЛП. В Донецкой области заявки на такие выплаты подали около 400 предприятий. «На сегодняшний день около 50 млн грн уже профинансировано. Большинство из подавших документы – физлица-предприниматели, которые имеют нанятых сотрудников. И около 30% – это предприятия с численностью до 250 работников», – комментирует директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко.

Она добавила, что во время карантина численность безработных выросла вдвое. Сейчас на учете состоят 21 тыс. чел.

Напомним, что как получить пособие ранее рассказали в Донецком областном центре занятости, а в Луганской области уточнили детали и «подводные камни» этой программы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»