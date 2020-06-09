Заболел 7-летний мальчик: На Донетчине за сутки – плюс 11 зараженных COVID-19 (Карта)

За сегодня, 9 июня, в Донецкой области подтверждены 11 новых случая COVID-19. По одному – в Славянском районе и Лиманской объединенной территориальной громаде. Два – в Волновахском районе, три – в Мирнограде, четыре – в Бахмуте. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Детали о заболевших:

Славянск – наличие вируса обнаружено у 39-летнего мужчины;

Лиманская ОТГ – у 51-летнего мужчины;

Волновахский район – две женщины 42 и 59 лет;

Мирноград – три женщины 35, 62 и 63 лет;

В Бахмут – два мужчины (7-летний мальчик и 56-летний мужчина) и две женщины (22 и 62 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 246 случаев COVID-19, их них:

летальных случаев – 6;

выздоровели – 129 человек;

на лечении – 111 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 июня в Украине коронавирусом заболели 27 856 человек (12 412 пациентов выздоровели, 810 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 54 случай СOVID-19 (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 718 случая заболевания коронавирусом (выздоровели – 169 человек, летальных случаев – 28). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровел 357 человек, летальных случаев – 9).