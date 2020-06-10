Сколько в Украине переселенцев: В Минсоцполитике назвали точное количество

В Украине по состоянию на сегодня, 10 июня, учтены 1 млн 447 тыс. 537 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 1 июня в Украине были учтены 1 млн 447 тыс. 129 переселенцев. Таким образом, число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 408 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: