Сезон клубники: Почем ягоду продают на рынках Донетчины и как выбрать хорошую (Фото)

На рынках Донетчины – разгар сезона клубники. Она начала появляться в продаже еще в начале мая, но из-за холодной погоды массово продается только сейчас.

Цены на клубнику несколько снизились: за 1 кг просят от 55 грн.

Продавщица Лариса на рынке в Краматорске рассказывает, что в продаже есть ягода по 45-50 грн, это местная, домашняя, от постоянных поставщиков. «Подороже, покрасивее – это херсонская идет», – говорит Лариса.

В другой торговой точке также продают клубнику из Изюма, Херсона. Есть черешня. Начинается сезон ягод из Лимана, Ямполя.

Несмотря на немалые цены, спрос на черешню и клубнику – большой. Покупают понемногу, кушать – не боятся. «Постоянно покупаем клубнику весной», – делится житель Краматорска Александр.

Жительница Краматорска Ольга отмечает, что в этом году клубника – сладкая.

Каждая партия ягод, поступающая на рынки, проходит проверку в лабораториях – на наличие нитратов. Товар с критическими показателями к продаже не допускают. «Вся продукция подвергается ветсанэкспертизе. Наши сотрудники производят ежедневный осмотр, ежедневную органолептику поступающей продукции и исследование на нитраты, на чистоту. Недоброкачественной продукции в этом году не было», – говорит заведующая Краматорской лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Светлана Головчак.

Сергей сам выращивает клубнику. Выбирать ягоды рекомендует по цвету: красную и без блеска. Говорит, в такой ягоде вероятность содержания вредных веществ – минимальна. «В клубнике пестицидов быть не может, так как она выращивается под пленкой, а пестициды – чтобы не было сорняков. А обрабатывают специальными химическими составами – в основном, от бабочки. За 2 недели этот состав разлагается», – объясняет мужчина.

По словам врачей, клубника является незаменимым источником витаминов (в ней много витамина С, фолиевой кислоты) и хорошим лекарственным средством. Является природным антидепрессантом – даже небольшое количество, в 150 г, может улучшить настроение.

Но употреблять ее нужно с осторожностью. Всего можно съесть 2-3 кг в год. Суточная доза не должна превышать 500-600 г. Кроме того, клубника и черешня могут вызывать аллергию и расстройство желудочно-кишечного тракта, отравление.

Предприниматели говорят, что минимальной цена на клубнику может стать уже через пару недель. Медики же напоминают, что перед покупкой лучше попросить у продавца сертификат, а перед употреблением – тщательно вымыть ягоду проточной водой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донеччина TV»