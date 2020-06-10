Донетчина: В каких условиях рожают женщины кризисной категории (Фото)

В Дружковке (Донецкая обл.) по проекту «Здоровая громада» создали кабинет диагностики женских заболеваний и образовательное пространство для будущих родителей.

«Кабинет лечения патологий шейки матки, который уже работает, и тренинговое пространство академии здоровья. Больше всего в условиях карантина пострадала именно эта составляющая, потому что образовательные мероприятия, какие-то события открытого характера, понятно, что мы не проводим», – рассказала координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.

Как отметил и.о. заведующего родильным отделением Дружковской ЦГБ Станислав Луценко, когда женщины идут на роды – боятся, переживают, много проблем возникает. Если же женщина прошла занятия, подготовку, то она более уверена.

Еще один компонент проекта – это родильная комната с комфортными условиями для рожениц кризисной категории. Ее также уже закончили, но пока не сдали. На сэкономленные деньги тут решили сделать еще одну – для поддержки беременности. В условиях вспышки эпидемии создание такого комплекса является очень своевременным. «За год у нас находятся в таких комнатах, без этого ремонта, 10-12 человек проходило. Это люди с заболеваниями ОРВИ, ВИЧ-инфекцией, корью», – рассказала старшая акушерка Алла Ремез.

Важно такое помещение и в условиях распространения коронавируса.

Актив уже взялся за новый проект – это строительство объекта для утилизации медицинского сырья и масок.

В целом на реализацию проекта «Здоровая громада» был потрачен 1 млн 300 тыс. грн – деньги дали международные доноры и выделил городской бюджет.

Дружковка / Скриншот видео

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Антикризисного медиа-центра