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В ОБСЕ рассказали об обстреле беспилотника рядом с Донецком

10.06.20 08:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел к северо-востоку от Пролетарского района неподконтрольного украинским властям Донецка. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 9 июня.

«Осуществляя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над районами к северо-востоку от Пролетарского района н. п. Донецк (неподконтрольный правительству), наблюдатели слышали 12 выстрелов и 6 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 100–200 м к юговостоку. По их оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, пролетавшего на расстоянии около 100–150 м к юго-востоку», – говорится в отчете.

Также сообщается, что команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.

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