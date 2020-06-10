МВФ увеличил помощь Украине

Международный валютный фонд согласился выделить Украине первым траншем помощи 2,1 млрд долл., хотя ранее сообщалось о сумме 1,9 млрд долл. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«2,1 млрд долл. – это первый транш, получить мы его надеемся в ближайшие день-два. Программа рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит на 5 лет», – сказал глава правительства.

На вопрос, почему МВФ увеличил сумму первого транша, Шмыгаль ответил: «Это такая договоренность, которую президент Украины достиг во время окончательных переговоров с руководителем МВФ, то есть с пониманием Фонд отнесся к ситуации в Украине, которая является кризисной. С пониманием отнесся к большему количеству средств, которые сегодня нужны для людей в Украине, а не просто положить, чтобы они где-то лежали в банках. Поэтому это прямые средства в бюджет на борьбу с кризисом COVID-19 и его последствиями».

Отметим, что 9 июня совет директоров МВФ официально утвердил программу сотрудничества с Украиной. Общая сумма помощи Украине осталась неизменной – 5 млрд долл. в течение 18 месяцев.