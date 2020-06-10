Почти 2 тыс. человек обратились на горячую линию «Донбасс SOS»: Какие вопросы волнуют людей (Инфографика)

В мае на горячую линию «Донбасс SOS» обратились 1942 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Люди задали 2333 вопроса, на которые получили соответствующую информацию и консультации специалистов. Большинство обратившихся на горячую линию – из Донецкой области: с подконтрольной части Донетчины – 23%, с неподконтрольной украинским властям части Донетчины – 27%.

Люди задавали вопросы о процедуре пересечения линии разграничения, оформления документов в государственных учреждениях и оформления пенсионных выплат и др.