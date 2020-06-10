В «ДНР» на выходных задержали более полусотни пьяных водителей (Фото)

В «ДНР» в период с 6 по 8 июня произошло 13 ДТП, в которых 13 человек получили травмы, и зарегистрированы 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

6 июня в Калининском районе Донецка 57-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf на регулируемом перекрестке, осуществляя поворот налево, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-212140», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП автомобиль «ВАЗ» опрокинулся, водитель получил травмы.

7 июня в Кировском районе Донецка 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» на регулируемом перекрестке, осуществляя поворот налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.

8 июня в Петровском районе Донецка 50-летний водитель автомобиля Fiat Tempra при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с мопедом Viper, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель мопеда получил травмы.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 550 нарушений ПДД, среди которых 52 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.