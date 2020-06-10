COVID-19: За сутки в Украине зафиксировали 525 новых случаев

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 525 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 357 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 525 человек. Из них 70 детей, а также 49 медработников. Были госпитализированы 114 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. При этом выздоровели 357 пациентов. В целом за все время пандемии заболел 28381 человек. Из них 2073 ребенка и 5184 медработника. При этом в целом выздоровели 12769 человек. Летальных случаев – 833», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания зафиксированы в Волынской (101), Львовской (78) областях и г. Киеве (57).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 246 случаев COVID-19, в Луганской – 54.