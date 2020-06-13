Чтобы не было этого совкового дерьма с мордобоем: В Донецке люди не могут попасть к врачам (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются, что не могут взять талончик на прием к врачу в больнице. Данную тему обсуждают в местном паблике в соцсетях.

«Вот вам наше здравоохранение. Третья больница, очередь за талончиками в регистратуру. С 6:30 занимаем очередь, а в 8:00 берем штурмом. Побеждают самые "больные"... Легче сдохнуть», – рассказывает очевидец.

Как объясняют дончане, чтобы попасть к врачу, нужен талончик. Люди приходят к 5-5:30, чтобы взять талон к узкому специалисту. Прийти в 8:00-9:00 – заведомо проигрышный вариант, талонов уже не будет.

Взять на завтра, отложить, позвонив по телефону – нельзя, талоны выдают только день в день.

«А врач так не примет. Я сыну так талон к окулисту в этой больнице брала. В 5 уже там была вторая! А мы мужу 2 недели не могли взять талон к гематологу! В 7:50 звоню – занято, в 8 дозвонилась, а талонов уже нет! Пришлось ехать спозаранку. Цирк, а не больница», – делятся жители Донецка.

«Сегодня был в 3-х больницах и уже в последней в 10:00 нет талончиков! К врачу! Больница забита одними пенсионерами, спрашиваю в регистратуре, во сколько брать талончик – сказали, с 8:00, но приходите намного раньше, так как пенсионеры уже как минимум за час занимают очередь до открытия больницы», – пишут очевидцы.

Такая же ситуация – и в больнице №27. «27-я больница, такая же история, чтобы взять талон к невропатологу, нужно прийти к 5:00, и то, не факт, что получится взять талон… В этой больнице всегда так. Издевательства над людьми. Бабульки там с 6:00 дежурят. Приходишь за талоном, а там ад… Там еще с прошлого года такая система. Заранее талончик не взять. Записаться тоже не вариант. Только в 8:00 этого же дня нужно прийти и его взять! Ну, а то, что занимать нужно эту очередь часа за полтора, история всегда умалчивает… И эта вся толкотня продолжается во время пандемии коронавируса. Чему тут удивляться, откуда берется по 30 вновь заболевших человек каждые сутки?», – возмущаются пользователи соцсетей.

При этом в больнице №16 можно отложить талоны, позвонив по телефону – в случае, если удастся дозвониться. Как рассказывают дончане, это возможно. В больнице №14 также можно взять талончик.

Люди обсуждают возможный выход из положения. «Конечно, поставить терминал и электронное табло с номерами, чтобы не было этого совкового дерьма с мордобоем – не, не слышали... Зачем нам электроника и техника в 2020-м, мы будем работать и лечить людей на том же, на чем и Ленина лечили. Откат засчитан лет на 40 назад», – предлагает решение проблемы Юрий.

Дончане отмечают, что ставить терминал – нет денег. «За какие деньги ставить терминал? Медицина – голь перекатная… Вы реально считаете, что старики разберутся с терминалом?», – пишет ему оппонент Ольга.

При этом Юрий рассказывает, что в подконтрольном украинским властям Мариуполе такая система внедрена и работает эффективно. «В Мариуполе же разбираются все, стоит девочка-оператор возле терминала в зале и помогает выбрать тему вопроса, никаких давок, драк, кто последний, кто первый, у всех талоны – что в больницах, что в налоговой. Я был, все по-человечески», – объясняет мужчина.