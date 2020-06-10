Поезда из Киева в Лисичанск и Покровск теперь буду ходить каждый день

Поезда «Киев – Лисичанск» и «Киев – Покровск» теперь будут ходить каждый день. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Будут курсировать чаще такие поезда: №20 / 19 Киев – Лисичанск, №53 / 54 Днепр – Одесса, №116 / 115 Киев – Бердянск и №136 / 135 Киев – Покровск. Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день», – говорится в сообщении.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Также, учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.