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Поезда из Киева в Лисичанск и Покровск теперь буду ходить каждый день

10.06.20 09:59
Фото: пресс-служба «Укрзализныци»
Фото: пресс-служба «Укрзализныци»

Поезда «Киев – Лисичанск» и «Киев – Покровск» теперь будут ходить каждый день. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Будут курсировать чаще такие поезда: №20 / 19 Киев – Лисичанск, №53 / 54 Днепр – Одесса, №116 / 115 Киев – Бердянск и №136 / 135 Киев – Покровск. Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день», – говорится в сообщении.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Также, учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

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