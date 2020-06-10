Сводка из зоны ООС за 9 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Марьинки – из гранатометов различных систем;

у Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в окрестностях Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские оборонительные укрепления:

вблизи Орехово и хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи поселка Шумы (Торецк) и у Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Крымским – из минометов калибром 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления на подступах к Павлополю.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорным пунктам неподалеку хутора Вольный.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «обстрелы территории ДНР за минувшие сутки не зафиксированы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.