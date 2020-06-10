Люди начали собираться около 6 утра: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации в КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская»

Сегодня, 10 июня, в 11:00, согласно приказу командующего ООС, восстанавливается пропуск через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в указанных КПВВ находится достаточное количество смен пограничных нарядов, которые готовы к восстановлению пропускных операций.

«Желающие пересечь линию разграничения на временно оккупированную территорию начали собираться у КПВВ около 6 часов утра. По состоянию на 8:30 у "Станицы Луганской" собрались 45 человек, а у "Марьинки" – 55 транспортных средств (и около 90 человек). Среди собравшихся у КПВВ, дети и пожилые люди. В то же время, не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно», – отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве также напомнили, что с сегодняшнего дня в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» (пешеходный) и «Марьинка» ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00.

«Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен. Учитывая регламентированное время осуществления пропуска приоритет будет предоставляться гражданам, которые следуют по причинам социально-гуманитарного характера, при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые следуют для внешнего независимого оценивания», – отметили в Госпогранслужбе.

Для пересечения линии разграничения люди будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество людей, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

«Кроме того, граждане, которые следуют со временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации», – добавили в Госпогранслужбе.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):