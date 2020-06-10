«Пропускать не будут, пока не начнут люди умирать»: В соцсети показали очередь на КПП «ДНР» (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины перед КПП «ДНР» в Александровке («Каргилл») сегодня, 10 июня, собралась огромная автомобильная очередь. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

«Это "Каргилл" сейчас. Военные говорят, что приказ – до конца месяца закрыта граница», – подписал фото автор.

Некоторые жители неподконтрольных частей Донбасса считают, что ситуация – нормальна, а люди приехали стоять в жару зря. «Что за малые люди? Вам нравится – стойте, ждите. ДНР никого не пропустит до 1 июля точно. Все базы выключены и компьютеры тоже», – пишут люди.

При этом большинство массово высказывают возмущения сложившимся положением дел.

«Сколько же можно издеваться над людьми? Или это не люди, а скоты? Что их хотят – пропускают, хотят – нет?... Да люди не усвоили, что ДНР плевать на народ, вы там хоть лбом бейтесь в бетон, вам не откроют… Вот нет в этой республике ничего для народа.... Поэтому народу ничего не остается, как ехать и делать попытки сломать эту никчемную систему маразма! Люди устали просто. От издевательств. Это реакция безысходности… Пока не начнут люди умирать на блокпосту, пропускать не начнут. Хотя, может, и потом не начнут», – пишут очевидцы.