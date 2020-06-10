В ВСУ за сутки зафиксировали 3 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 3 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них на стационарном лечении находится в 1 военнослужащий (Военно-медицинский клинический центр Западного региона). На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 2 человека (Киевская область – 1 военнослужащий и Черновицкая – 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – сообщили военные медики.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 138 человек. Всего за время пандемии выздоровели 154 человека, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 598 человек. У 123-х военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.