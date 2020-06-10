30 смертей и 750 зараженных: В «ДНР» опубликовали статистику по COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 32 новых случая заражения COVID-19, 2 человека умерли. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 9 июня исследованиям, выявлены 32 новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди новых случаев инфицирования – 8 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 71 года», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 10 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 750: