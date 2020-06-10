Новый этап смягчения карантина: Что можно с сегодняшнего дня

Сегодня, 10 июня, наша страна переходит к очередному этапу ослабления карантина. Разрешается проведение культурных мероприятий, открытие отелей и баз отдыха. Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга озвучил условия работы таких учреждений.

«Очередной этап смягчения карантинных мер касается следующих сфер: можно и разрешается открывать учреждения культуры и проводить культурные мероприятия в тех областях, которые достигли наших критериев (условий для смягчения карантина, – ред.). Особенности открытия и проведения культурных мероприятий – это всем работникам проводится температурный скрининг, на входе руки обрабатываются антисептиками (как работникам, так и посетителям)», – сказал Ляшко.

Заместитель главы Минздрава отметил, что запрещены фан-зоны и другие места массового скопления, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию, а контроль билетов на выходе должен по возможности осуществляться бесконтактно – сканерами штрихкодов. Количество людей в помещении – один человек на 5 метров; если это концерт под открытым небом, то на 5 метров огражденной территории. Посетители все должны быть в защитных масках, и они должны размещаться только на сидячих местах, расстояние между которыми должно быть 1,5 метра (в залах – в шахматном порядке).

«Также разрешается открывать учреждения, которые предоставляют услуги по размещению (кроме детских лагерей). Особенности открытия: предварительная онлайн-регистрация, рекомендуется организовать питание в номерах или при соблюдении норм, которые сегодня действуют в местах общественного питания (летние террасы или внутри не более 4-х человек за одним столом)», – сказал главный санврач и добавил, что вопрос по детским лагерям сегодня будет обсуждаться отдельно на заседании Кабмина.