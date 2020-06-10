Умер пограничник, у которого подтвердили COVID-19

Во вторник, 9 июня, умер работник Госпогранслужбы Украины 1956 года рождения, которому был клинически поставлен диагноз COVID-19. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что мужчина с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии 5 июня был госпитализирован в ведомственный госпиталь.

«Состояние больного ухудшалось 6 июня, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось», – сообщили в ведомстве.

По состоянию на сегодня в Госпогранслужбе Украины – 58 работников и военнослужащих, больных COVID-19. Из них 36 выздоровели, 21 – проходит лечение. Среди тех, кто лечится, нет людей в тяжелом состоянии.